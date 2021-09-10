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سقوط تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بعين شمس

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سقوط تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بعين شمس سقوط تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بعين شمس

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الحقائب بأسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية بعين شمس.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين ، لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقات الحقائب بأسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات قيادة وملك أحدهما والمُستخدمة فى إرتكاب حوادث السرقة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ،وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ومبلغ مالى من متحصلات واقعة سرقة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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