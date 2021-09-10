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تقارير: فيسبوك تطوّر معالجات مخصّصة بها لتطوير تقنيات "الذكاء الصناعي"

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تقارير: فيسبوك تطوّر معالجات مخصّصة بها لتطوير تقنيات "الذكاء الصناعي" تقارير: فيسبوك تطوّر معالجات مخصّصة بها لتطوير تقنيات "الذكاء الصناعي"

تقارير: فيسبوك تطوّر معالجات مخصّصة بها لتطوير تقنيات

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة فيسبوك الأمريكية قررت تطوير معالجات خاصة بها، لتطوير تقنيات تهتم بـ "الذكاء الصناعي".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن فيسبوك ستطوّر شرائح خوادم خاصة بها، لتقلل اعتمادها على شركات أخرى، مثل "إنتل" أو "كوالكوم".

وستضع فيسبوك تلك المعالجات الجديدة في مراكز البيانات الخاصة بها، لتشغيل مهام التعلم الآلي، والخوارزميات التي تضعها لموقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، وتحسين جودة مقاطع الفيديو في بثها المباشر.

وتعمل فيسبوك، على تقليل ما يُطلق عليه "البصمة الكربونية" الخاصة بالشركات الأخرى داخل المعالجات الخاصة بها.

وقال المتحدث باسم فيسبوك: "تستكشف شركتنا لدفع مستويات أعلى من أداء الحوسبة وكفاءة الطاقة مع شركائنا كافة، لكن حالياً لا يمكننا التعليق على التقارير التي تتحدث عن خططنا المستقبلية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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