إعترافات زوجة خائنة :تربطنى علاقة بشاب يصغرنى ب10 سنوات: فكر فى إقامة علاقة مع إبنتى فقتلته

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ادلت زوجة خائنة باعترافات تفصيلية امام جهات التحقيق بالنزهة،قالت المتهمة انها ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع شاب يصغرها ب10 سنوات وتكررت العلاقة بينهما .

اضافت الزوجة الخائنة فى التحقيقات ان الشاب بدا يفكر فى إقامة علاقة غير شرعية مع ابنتها لكنها قررت الإنتقام منه وقتله ،فعقدت النية على ذلك ،وقامت بإقناع زوجها وابنها بقتله بحجة انه حاول الإعتداء جنسيا على ابنتهم ،وقامت الزوجة الخائنة باستدراجه لقضاء وقت معها وقاموا بتقطع جسده إلى اشلاء .

اكدت الذوجة الخائنة فى النزهة انهم عقب قتله وتقطيعه كانت هى صاحبة فكرة وضعه داخل كراتيين حيث تم وضع الساقين واليدين فى كرتونة والراس فى كرتونة وباقى الجسد فى كرتونة ثالثة والقوها فى اماكن متفرقة .

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تلقت قسم شرطة النزهة ، إشارة من شرطة النجدة بوجود بلاغ من الأهالى بوجود كرتونة تخرج منها رائحة كريهة بجوار صندوق قمامة بمنطقة الالف مسكن بداخلها اجزاء ادمية، عبارة عن ساقين ويدين.

انتقلت أجهزة الامن لمكان الواقعة ، وتبين أن الأشلاء عبارة عن ساقين وقدمين وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين ان العشيقة هى التى ظهرت فى الفيديو أثناء القاء الكرتونة وتبين انها مقيمة بمنطقة النزهة، القى القبض عليها ، وتبين انها متزوجة ولديها ابن وابنة، وانها على علاقة غير شرعية بالقتيل يسعى لإقامة علاقة غير شرعية مع إبنتهم وقاموا بالتخطيط لقتله وتقطيعه لاجزاء .