المنيا تعلن الطوارئ لتنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حالة الطوارئ داخل الوحدات المحلية التسع، من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا، استعدادا لتنفيذ الموجة ال 18 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.

مواعيد وجهات الازالات

وأرسل المحافظ لرؤساء المراكز كتابا دوريا يتضمن الاستعدادات ومنها عقد اجتماعي تنسيقي، لتنفيذ قرارات الإزالة بكل نطاق وحدة محلية، مع التأكد من وجود مندوب جهة الولاية مع لجنة الإزالات في المواعيد المحددة، والتأكد من إعداد محضر استلام المساحة المستردة، للجهة صاحبة الولاية عقب الإزالة.

إزالة التعديات على المساحات التي رفض تقنين اوضاعها.

وأكد المحافظ أنه بالنسبة لطلبات التقنين التي تم رفضها من لجان التقنين، يتم التعامل مع هذه الحالات باستردادها والتنسيق مع جهاز أملاك الدولة، وفي حالة عودة التعدي مره أخري على هذه المساحات يتم استردادها ويوضح ذلك في محضر الاستلام.

وأضاف أنه بالنسبة للطلبات التي لم يتم سد فحص ومعاينة لها يتم التأكيد على استردادها، ويسير ذلك على الطلبات التي لم تقوم بسداد مقدم التعاقد.

وشدد المحافظ على إزالة التعديات لأي مساحات سبق إزالة التعدي عليها، وتوضيح ذلك في محضر مستقل حتي لا تكرر الواقعة.