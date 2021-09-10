التفاصيل الكاملة فى واقعة السجود لكلب .. الأمن يفحص الفيديو ويحدد هوية المتهم

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تكثف أجهزة الامن جهودها لمعرفة حقيقة الفيديو الذي تم تداوله ومدته 4 دقائق على مواقع التواصل، للتأكد من صحته، والتأكد من أنه فيديو حديث خاصة أن الطبيب الموجود بالفيديو والذى أصدر فيه أوامره للممرض بالسجود لكلب غير معروف.

وقالت مصادر أمنية إنهم حتى الآن لم يتلقوا أي بلاغ رسمى من أي شخص بواقعة إجبار طبيب لممرض على السجود لكلب ولم يتقدم أيضا أي شخص ببلاغ لنقابة الاطباء يتهم الطبيب الذي ظهر بالفيديو بإكراه ممرض مسن بالسجود للكلب وهو ما يجعلهم يكثفون جهودهم لفحص الفيديو جيدا للوصول لحقيقة الامر.

وكذلك جار البحث عن اثنين آخرين، ظهرا بالفيديو يرتديان زي أمن إداري، كلاهما يمسك حبلا يقفز ممرض فوقه، كنوع من انواع العقاب،

لينك الفيديو

https://www.alarabiya.net/last-page/2021/09/10/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8%D9%87-?fbclid=IwAR2mtDMCqjtoVu1Q8aw-mGwnkRfU2qiILRQSlp1fBDwmECz7qVtycQNzrxg

وظهر بالفيديو أن المريض رفض أن ينفذ طلب الطبيب بالسجود للكلب، وفضل أن يوصله بالكهرباء لأنها أهون عليه من السجود لغير الله، إلا أن الطبيب استمر في إجباره على تنفيذ رغبته.