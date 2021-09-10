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172 ألف جنيه إيرادات فيلم 30 مارس في ثاني ليالي عرضه

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172 ألف جنيه إيرادات فيلم 30 مارس في ثاني ليالي عرضه 172 ألف جنيه إيرادات فيلم 30 مارس في ثاني ليالي عرضه

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اكتفى فيلم «30 مارس» في ثاني ليلة عرض له، بإيرادات متواضعة رغم كم النجوم الكبار المشاركين في بطولته محققا 172 ألف جنيه فقط.

‎فيلم «30 مارس» بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

‎تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه في جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

المصرى اليوم

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