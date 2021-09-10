كعادته الجنونية .. حسن أبو الروس وزوجته يدخلان برنامج منى الشاذلي بـ «موتوسيكل»

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بطريقته الجنونية المعتادة، دخل الفنان حسن أبوالروس وزوجته، مصممة الجرافيك غادة والي، استديو برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، بـ «موتوسيكل»، وهو ما تفاعل معه جمهور البرنامج بشكل كبير.

وخلال اللقاء يتحدث الفنان حسن أبوالروس وزوجته غادة والى عن كواليس تعارفهما وزواجهما، والطريقة التي احتفلا فيها بزفافهما في الملاهى، وظهر خلال الحفل العديد من اللقطات الغريبة، حيث أن هذه الفكرة ليست معتادة، من أن يتزوج أحد في حفل ملاهي، وكان ذلك سبب تصدرهما «التريند»، في الفترة الماضية، بسبب أفكارهما الغريبة، كما يكشف العديد من أعماله في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، شارك الفنان حسن أبوالروس في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل «بنت السلطان»، بطولة الفنانة روجينا، وشاركها في هذا العمل العديد من النجوم، منهم الفنان أحمد مجدي، والفنان باسم سمرة، بيومي فؤاد، محمد مهران، من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.