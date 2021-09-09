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معاون وزير الإسكان يكشف إنجازات هائلة لمبادرة حياة كريمة

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معاون وزير الإسكان يكشف إنجازات هائلة لمبادرة حياة كريمة معاون وزير الإسكان يكشف إنجازات هائلة لمبادرة حياة كريمة

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قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إن هناك أربع جهات مشتركة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة وتتمثل في وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، وجهاز التعبئة والإحصاء، ووزارة التخطيط، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تستهدف القرى الأكثر احتياجًا التي بلغ تعدادها 178 مركزا، ويتبعها أكثر من 4 آلاف قرية.

وتابع «الرفاعي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن وزارة الإسكان ستعمل على تطوير ممشى أهل بدءًا من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بطول 2 كيلو بتكلفة 585 مليون جنيه، وجارٍ التعاقد مع شركة لإدارة المشروع وتسويقه.

ولفت إلى أن استراتيجية مصر 2030 تستهدف زيادة معدل نصيب الفرد من المناطق الخضراء، وخلق مناطق جاذبة داخل المدن المصرية، ولذلك تم إعداد ممشى أهل مصر بعرض 6.5 متر عن طريق تنفيذ خوازيق داخل نهر النيل، وتم إعداد العديد من المحال التجارية والمطاعم، كما تم إعداد 3 جراجات بسعة 82 سيارة.

المصرى اليوم

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