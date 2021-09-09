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خبير أسواق مالية: الدول لا تستطيع الاعتماد على العملات الرقمية المشفرة

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خبير أسواق مالية: الدول لا تستطيع الاعتماد على العملات الرقمية المشفرة خبير أسواق مالية: الدول لا تستطيع الاعتماد على العملات الرقمية المشفرة

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قال وائل النحاس، خبير الأسواق المالية، إن السر في قرارات الدول برفض إصدار عملات رقمية مشفرة أو السماح بتداولها كون أن عدد العملات المشفرة ثابتة عكس احتياجات الدول التي تطبع المزيد من العملات وفق ضوابط وشروط محددة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن صندوق النقد الدولي من ضمن مهامه مراقبة طباعة العملات، وفي حال قيام دولة بتخطي طباعة النسبة المحددة يقوم صندوق النقد الدولي بإجبار تلك الدولة بزيادة حصته في الصندوق وزيادة العملة الأجنبية مع خفض العملة المحلية.

وأضاف خبير الأسواق المالية أن منذ انطلاق عملة البتكوين المشفرة حتى الآن وأعدادها ثابتة بواقع 21 مليون وحدة وهو نفس الأمر المطبق في جميع العملات المشفرة الأخرى المحددة سلفا بأعداد محددة هو ما أمر يخيف الدول التي تحتاج إلى طباعة المزيد من الأموال وفق احتياجاتها.

المصرى اليوم

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