لقاء الخميسي تبعث رسالة لشريف منير: نعمة كبيرة من ربنا فعلا أهداها لي

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تنتظر الفنانة لقاء الخميسي، عرض أحدث مسلسلاتها «إجازة مفتوحة»، ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام بوستر العمل الذي يجمعها بالنجم شريف منير وعلقت عليه وكتبت: «قول كلمة حق، ليس لأنني فرد من جمع كبير من النجوم خلف الكاميرا قبل اللي قدام الكاميرا، لكن أنا ساعات بابقى جمهور برده، وأنا في اللوكيشن باتفرج على لذاذة وخفة دم وتلقائية وحضور الاستاذ شريف منير، نعمة كبيرة من ربنا فعلا أهداها ليه».

وأضافت: «طبعا المسلسل مليان نجوم كبار أوي ست الكل سميحة أيوب، والأستاذ سامي مغاوري، والأستاذ هشام إسماعيل، ومراد مكرم، والقمر والطعامة دنيا ماهر والقمراية ملك قوره، نور محمود، محمد العمروسي ومؤمن نور والاستاذ صبري عبدالمنعم، كريم ابوزيد، هدى مجد، وصبا الرافعي، والفت عمر، وسمر محمد متولي، يوسف حسن، رانيا،احمد خالد والنجوم اللي ورا الكاميرا اللي من غيرهم ماكانش الهنا ظهر بجماله، على راسهم المخرج الجميل الموهوب محمد حماقي.

المسلسل تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، تدور أحداثه في 40 حلقة، حول المشاكل التي تواجهها العائلات سواء في العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء وما ينتج عنها من سلبيات تؤثر بشكل مباشر على الأسرة والمجتمع.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتها، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبوزيد دور شقيق لقاء الخميسي.