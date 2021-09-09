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بينهم أمريكيون .. 200 أجنبي يغادرون أفغانستان على طائرة قطرية

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بينهم أمريكيون .. 200 أجنبي يغادرون أفغانستان على طائرة قطرية بينهم أمريكيون .. 200 أجنبي يغادرون أفغانستان على طائرة قطرية
"مطلق" بين أن مطار كابول جاهز بنسبة 90% لاستئناف نشاطه

بينهم أمريكيون .. 200 أجنبي يغادرون أفغانستان على طائرة قطرية

أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية من مطار كابول، اليوم (الخميس) على متنها 200 أجنبي، بينهم أمريكيون، في أول رحلة إجلاء منذ استكمال الانسحاب الأمريكي في 30 أغسطس (آب).

وأعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن شكره لحركة طالبان لمساعدتها في إعادة تشغيل مطار كابول.

ودعا إلى عدم ربط المساعدات الإنسانية لأفغانستان بالعملية السياسية؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته أوضح المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري مطلق القحطاني، أن المطار جاهز بنسبة تقارب 90 في المئة لاستئناف العمليات وسيعود للعمل بالكامل تدريجيًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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