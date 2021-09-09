ضرب واحتجاز .. كيف تبدو أوضاع الصحافيين في ظل سيطرة «طالبان» على السلطة (صور)

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فيما تتجه أنظار العالم إلى أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم بالبلاد، ووسط الحديث عن تخوفات من سياسات طالبان على الصعيدين الداخلي والخارجي قال رئيس تحرير صحيفة أفغانية إن صحافيين أفغانيين تعرضا للضرب وهما رهن احتجاز الشرطة هذا الأسبوع بعد أن قاما بتغطية أحداث احتجاج نظمته نساء في العاصمة كابل.

وحسبما أوردته «وكالة الشرق الأوسط»، نشر ذكي دريابي، مؤسس ورئيس تحرير صحيفة «إطلاعات روز»، صوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصحافيين؛ أحدهما تظهر على الجزء السفلي من جسده وساقيه كدمات حمراء، والآخر لديه علامات مماثلة على كتفه وذراعه.

كذلك ظهرت على وجهَي الرجلين، في الصور التي تحققت منها وكالة «رويترز» للأنباء، كدمات وجروح قطعية. ولدى سؤال وزير في حكومة تصريف الأعمال، التي أعلنتها حركة «طالبان» يوم (الثلاثاء) الماضي، قال؛ بعد أن طلب عدم ذكر هويته، إن أي هجوم على صحافيين سيخضع للتحقيق.

ضرب واحتجاز .. كيف تبدو أوضاع الصحافيين في ظل سيطرة «طالبان» على السلطة

وقال دريابي إن تعرض الصحافيين للضرب يبعث برسالة مرعبة لوسائل الإعلام في أفغانستان التي ازدهرت فيها وسائل الإعلام المستقلة على مدى العشرين عاماً الماضية، أغلبها بتمويل من جهات مانحة غربية.

وأضاف في تصريحات صحفية لوكالة «رويترز»، اليوم الخميس_اليوم التالي للواقعة_ «5 من زملائنا احتجزوا لأكثر من 4 ساعات، وخلالها تعرض اثنان من زملائنا للضرب والتعذيب الوحشي».

ضرب واحتجاز .. كيف تبدو أوضاع الصحافيين في ظل سيطرة «طالبان» على السلطة

إلى هذا وشكى العديد من الصحافيين من تعرضهم لاعتداءات منذ عودة حركة «طالبان» للحكم. وقالت صحافيات إنه لم يسمح لهن بالاستمرار في العمل.

وقال دريابي: «قررت (إطلاعات روز) في البداية، بعد الانهيار المفاجئ للحكومة، أن تبقى وتعمل على أمل ألا تواجه وسائل الإعلام والصحافيون مشكلات كبرى». وتابع: «لكن بعد ما حدث أمس، تبدد بصيص الأمل الذي كان لديّ بشأن مستقبل وسائل الإعلام والصحافيين في البلاد».