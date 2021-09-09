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سحب تراخيص 4 مكاتب استقدام وإنذار 64

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سحب تراخيص 4 مكاتب استقدام وإنذار 64 سحب تراخيص 4 مكاتب استقدام وإنذار 64
أصدرت منصة مساند -التي تختص باستقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل- 4 قرارات تقضي بسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة وتسييل ضمانها المالي لإرجاع الحقوق لأصحابها، وذلك بعد عدم التزامها بمعالجة الشكاوى الواردة بالمنصة عبر نظام إدارة الشكاوى.

كما أنذرت منصة مساند 64 مكتب استقدام آخر ومنحتهم مهلة أسبوع لتصحيح أوضاعهم حول شكاوى العملاء ضدهم عبر المنصة.

يأتي ذلك في وقت أوقفت فيه منصة مساند ما يزيد عن 90 مكتب استقدام مخالف بناءً على شكاوى العملاء وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً، حيث إنه في حال لم يتجاوب المكتب يتم سحب ترخيصه وتسييل الضمان المالي المحجوز باسم المكتب وإعادة جميع الحقوق المالية لأصحاب العمل.

وحول إيقاف مكاتب الاستقدام أوضحت المنصة أنه في حال عدم التزام المكتب بتنفيذ القرار الصادر بحقه من مساند خلال 10 أيام من التاريخ المحدد لتنفيذه يتم إيقاف المكتب، حيث تتم مراجعة جميع الشكاوى من قبل لجنة مختصة تصدر الإجراءات الجزائية بحسب الضوابط.

وأكدت منصة مساند مواصلة عملها على تطوير سوق الاستقدام وتوفير خدمات متعددة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.


الوطن السعودية

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