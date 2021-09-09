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المركز القومي للمسرح يعلن عن بدء ورش توظيف التقنيات الحديثة في التوثيق المسرحي

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المركز القومي للمسرح يعلن عن بدء ورش توظيف التقنيات الحديثة في التوثيق المسرحي المركز القومي للمسرح يعلن عن بدء ورش توظيف التقنيات الحديثة في التوثيق المسرحي

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تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وبإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال

وفي إطار دور المركز التنويري في الحياة الثقافية المصرية وخاصة في مجال المسرح وحرصاً على تنمية مهارات الباحثين والمهتمين بالحركة المسرحية.

يعلن المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق عن فتح باب التقدم لورشة(توظيف التقنيات الحديثة في التوثيق المسرحي) (مجانا) يحاضر فيه المؤرخ المسرحي الدكتور (عمرو دوارة) البرنامج يتكون من جانبين (نظري- علمي)

مدة الورشة: ١٠ أيام- كافة الفئات العمرية.
التقديم خلال الفترة من ٢٠٢١/٩/٩ وحتي ٢٠٢١/١٠/٩.

المصرى اليوم

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