محافظ بورسعيد يشيد بأعمال تطوير شارع 23 ديسمبر

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أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بالأعمال الجارية بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر، والتى تأتى في إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الاذدحام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد، برفقة عدد من الأجهزة التنفيذية لمتابعة سير العمل في تطوير شارع ٢٣ ديسمبر .

وأعلن اللواء عادل الغضبان، عن استمرار أعمال التطوير الجارية بشارع ٢٣ ديسمبر بداية من شارع ٢٣ يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي في نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول ٣٨٠٠م تحت إشراف «مديرية الطرق» ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي.

وأوضح أن الأعمال تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية بطول ٣٨٠٠ متر.

ولفت «محافظ بورسعيد» إلى أن شارع ٢٣ ديسمبر يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها بورسعيد في مختلف الأحياء، موجها بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.