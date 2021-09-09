الجيش الإيراني: الحدود الشرقية مع أفغانستان تتمتع بأعلى درجات الأمن

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قال قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الخميس، إن الحدود الشرقية مع أفغانستان تتمتع بأعلى درجات الأمن.

وأفادت وكالة «إرنا»، مساء اليوم الخميس، بأن تصريح حيدري جاء لدى افتتاحه، اليوم، مستشفى شهداء الجيش المتطورة في مدينة قم، والتي أكد خلالها أنه رغم التطورات الكبيرة على الحدود الشرقية الإيرانية، ومجيء حكومة جديدة في أفغانستان، فإن الحدود الشرقية لبلاده هي الأكثر أمنا من بقية الحدود الإيرانية المشتركة، حاليا.

وأوضح العميد كيومرث حيدري أن مهمة الجيش الإيراني تتلخص في الدفاع عن النظام الإسلامي المقدس لبلاده، والحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها، ومساهمة الجيش في مواجهة الكوارث والحوادث الطبيعية، بالإضافة إلى المشاركة في مكافحة الإرهاب، خاصة مواجهة تنظيم «داعش» في كل من العراق وسوريا.

وشدد قائد القوات البرية بالجيش الإيراني على أن مهمة تحقيق الأمن في الحدود الغربية والجنوبية الغربية للبلاد، تم توكيلها إلى الجيش الإيراني، وكذلك الحدود الشرقية، البالغ طولها 935 كيلومترا.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، استعداد بلاده لتسخير إمكانياتها لدعم المحادثات بين جميع الأطراف الأفغانية، مؤكدا ضرورة استمرار المشاورات بين دول الجوار الأفغاني، وأن إيران قلقة للغاية من تنامي انعدام الأمن والإرهاب في أفغانستان.