استقالة جماعية لأعضاء حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب

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أعلن حزب العدالة والتنمية في المغرب، اليوم الخميس، استقالة جميع أعضائه وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب، رئيس الحكومة المغربية الحالية سعد الدين العثماني، وذلك على إثر خسارتهم للانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في البلاد.

وقال الحزب، في بيان، إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن النتائج، وإن أعضاء الأمانة العامة وفي مقدمتهم الأمين العام، ورئيس الحكومة الحالية سعد الدين العثماني، قرروا تقديم استقالتهم.

وأشار البيان إلى أن نتائج الانتخابات المعلنة غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية في المغرب ولا تعكس موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي.

كما وجه الحزب التحية والشكر لكل المواطنين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه للمواطنين الذين صوتوا بحرية وقناعة لغيره من المرشحين.