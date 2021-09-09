أخبار عاجلة

اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في بريتال -
طالبان تطلب من باكستان إعادة ترتيب رحلات لشركات طيران أفغانية -
الرئيس الصينى يدعو بوتين لحضور أوليمبياد طوكيو 2022 الشتوية -
عصام الحضرى يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية -
«شايفاك كبير».. مي كساب تغني عن تجربة فارق العمر مع زوجها في حكاية «وأنا قبلت» -
موسيمانى يرفض وصايا لجنة التخطيط فى تعيين المدرب العام ويتمسك بالأجنبي -
تفاعل أبناء قرية جريس بفعاليات المسرح المتنقل بالمنيا -
الأهلى يرصد مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الطلائع بالسوبر -
الكشف على 127 رأس ماشية و1400 طائر في قافلة بيطرية ببسيون -
العالم «يتعايش» مع كورونا.. وإفريقيا فى خطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

استقالة جماعية لأعضاء حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب

Print
استقالة جماعية لأعضاء حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب استقالة جماعية لأعضاء حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب العدالة والتنمية في المغرب، اليوم الخميس، استقالة جميع أعضائه وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب، رئيس المغربية الحالية سعد الدين العثماني، وذلك على إثر خسارتهم للانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في البلاد.

وقال الحزب، في بيان، إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن النتائج، وإن أعضاء الأمانة العامة وفي مقدمتهم الأمين العام، ورئيس الحكومة الحالية سعد الدين العثماني، قرروا تقديم استقالتهم.

وأشار البيان إلى أن نتائج الانتخابات المعلنة غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية في المغرب ولا تعكس موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي.

كما وجه الحزب التحية والشكر لكل المواطنين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه للمواطنين الذين صوتوا بحرية وقناعة لغيره من المرشحين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البرلمان الأوروبي يلوح بمعاقبة الساسة اللبنانيين إذا عرقلوا الحكومة الجديدة

البرلمان الأوروبي يلوح بمعاقبة الساسة اللبنانيين إذا عرقلوا الحكومة الجديدة

العرموطي يستجوب الحكومة بخصوص بيع الفوسفات ( النص )

العرموطي يستجوب الحكومة بخصوص بيع الفوسفات ( النص )

مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد

مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد

من هي السيدة الوحيدة بين رجال الحكومة اللبنانية؟

من هي السيدة الوحيدة بين رجال الحكومة اللبنانية؟