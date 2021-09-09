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لافروف وعبد اللهيان يبحثان ملفي أفغانستان والاتفاق النووي

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لافروف وعبد اللهيان يبحثان ملفي أفغانستان والاتفاق النووي لافروف وعبد اللهيان يبحثان ملفي أفغانستان والاتفاق النووي

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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، ملفي أفغانستان والاتفاق حول برنامج إيران النووي.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف وعبداللهيان أجريا اتصالا هاتفيا حيث نسقا الأمور «حول القضايا المحورية للأجندة الثنائية في سياق الاتفاقات» التي تم التوصل إليها بين رئيسي وإيران، فلاديمير بوتين وإبراهيم رئيسي، يوم 18 أغسطس.

وذكر البيان أن الطرفين ركزا اهتماما خاصا على الأوضاع في أفغانستان، مشيرا إلى أن «موسكو وطهران مهتمتان ببسط الاستقرار في هذه البلاد باعتبار ذلك عاملا مهما في ضمان الأمن في المنطقة وخارجها».

كما تطرق لافروف وعبداللهيان خلال المكالمة إلى «الأوضاع حول خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة ببرنامج إيران النووي قبيل دورة جديدة لمجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وشددت وزارة الخارجية الروسية في هذا السياق على أن «إحياء الصفقة النووية بصيغتها الأصلية المتوازنة يمثل الطريق الصائب الوحيد لضمان حقوق ومصالح كل الأطراف المعنية».

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية واجتماعات البلدين على هامش قمة شانغهاي وتعزيز التعاون في مكافحة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بزيارة التجار الإيرانيين لروسيا والتطورات في المنطقة والمبادرات بشأن الملف الأفغاني والموضوعات المرتبطة بالاتفاق النووي.

المصرى اليوم

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