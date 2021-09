اختبار البراعم والأشبال لمنحهم شارة الكشافة بشمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

نظمت الكشافة البحرية المصرية بفرع شمال سيناء اختبار لشارات الهواية (Be Your self ) لمختلف المراحل العمرية ومنحهم الشارة المناسبة .

وأعلن الدكتور خليل ابراهيم خليل رئيس فرع الكشافة البحرية بشمال سيناء أنه تم اختبار مرحلة البراعم ( تحت 6سنوات )، وكذا اختبار مرحلة الأشبال حتى 12 عاما، واختبار مرحلة الكشافة حتى 15 عاما.. حيث تم منح كل منهم الشارة المناسبة لكل مرحلة.. منها: شارتى البراعم والأشبال، وكذا شارات: الفارس والكيميائى وقائد الدراجة والمسعف والطاهي والتغذية الصحية.. مشيرا إلى أنه لكل شارة متطلبات وشروط للحصول عليها، وقد تم اجتياز الاختبارات بنسبة 90% من المتقدمين.. بينما لم يجتز الاختبارات نسبة 10 % لعدم توافر متطلبات الشارة .

وأوضح أن شارات الهواية هي بمثابة المفتاح السحرى الذي تنفذ من خلاله الحركة الكشفية إلى تحقيق أهدافها من أجل تنمية مهارات وقدرات الفتية والشباب.. بل ومساعدتهم على اكتشاف ذاتهم.. كما أن نظام الشارات بشقيه ( الهواية والكفاية ) يمثلان أحد عناصر الطريقة الكشفية التي تحقق الحركة الكشفية أيضا من خلالها أهدافها التربوية .