أخبار عاجلة

اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في بريتال -
طالبان تطلب من باكستان إعادة ترتيب رحلات لشركات طيران أفغانية -
الرئيس الصينى يدعو بوتين لحضور أوليمبياد طوكيو 2022 الشتوية -
عصام الحضرى يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية -
«شايفاك كبير».. مي كساب تغني عن تجربة فارق العمر مع زوجها في حكاية «وأنا قبلت» -
موسيمانى يرفض وصايا لجنة التخطيط فى تعيين المدرب العام ويتمسك بالأجنبي -
تفاعل أبناء قرية جريس بفعاليات المسرح المتنقل بالمنيا -
الأهلى يرصد مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الطلائع بالسوبر -
الكشف على 127 رأس ماشية و1400 طائر في قافلة بيطرية ببسيون -
العالم «يتعايش» مع كورونا.. وإفريقيا فى خطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بورسعيد يتابع أعمال إزالة التعديات بالضواحي وجنوب بورسعيد

Print
محافظ بورسعيد يتابع أعمال إزالة التعديات بالضواحي وجنوب بورسعيد محافظ بورسعيد يتابع أعمال إزالة التعديات بالضواحي وجنوب بورسعيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة أعمال حملات إزالة التعديات والمخالفات في أحياء الضواحى والجنوب، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب.

واستعرض «محافظ بورسعيد» مع الحضور نتائج أعمال حملات إزالة التعديات بمناطق الأمل الجديد واللبانة بالضواحى ومناطق النورس الجديدة وحظائر القابوطى بجنوب بورسعيد، ووجه المحافظ بالاستمرار في إزالة المخالفات والتعديات على ممتلكات الدولة، وتوقيع العقوبات على المخالفين، مشيرآ أن الموجة ال ١٨ من قانون إزالة التعديات تختص بالتعديات على أملاك الدولة فقط، وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين، موضحا أنه لاتهاون حيث تولى الدولة اهتماما كبيرا لهذا الملف، مؤكدا على متابعته المستمرة للحملات التي تشهدها الأحياء لإزالة التعديات وبصفة خاصة أحياء الجنوب والضواحي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط تشكيل عصابى تخصص ن في تزوير الأختام والمحررات الحكومية بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابى تخصص ن في تزوير الأختام والمحررات الحكومية بالقليوبية

اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في بريتال

اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في بريتال

طالبان تطلب من باكستان إعادة ترتيب رحلات لشركات طيران أفغانية

طالبان تطلب من باكستان إعادة ترتيب رحلات لشركات طيران أفغانية

الرئيس الصينى يدعو بوتين لحضور أوليمبياد طوكيو 2022 الشتوية

الرئيس الصينى يدعو بوتين لحضور أوليمبياد طوكيو 2022 الشتوية