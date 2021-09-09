محافظ بورسعيد يتابع أعمال إزالة التعديات بالضواحي وجنوب بورسعيد

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة أعمال حملات إزالة التعديات والمخالفات في أحياء الضواحى والجنوب، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب.

واستعرض «محافظ بورسعيد» مع الحضور نتائج أعمال حملات إزالة التعديات بمناطق الأمل الجديد واللبانة بالضواحى ومناطق النورس الجديدة وحظائر القابوطى بجنوب بورسعيد، ووجه المحافظ بالاستمرار في إزالة المخالفات والتعديات على ممتلكات الدولة، وتوقيع العقوبات على المخالفين، مشيرآ أن الموجة ال ١٨ من قانون إزالة التعديات تختص بالتعديات على أملاك الدولة فقط، وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين، موضحا أنه لاتهاون حيث تولى الدولة اهتماما كبيرا لهذا الملف، مؤكدا على متابعته المستمرة للحملات التي تشهدها الأحياء لإزالة التعديات وبصفة خاصة أحياء الجنوب والضواحي.