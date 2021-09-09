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نجم وادي دجلة يُعلن انتقاله إلى إنبي

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نجم وادي دجلة يُعلن انتقاله إلى إنبي نجم وادي دجلة يُعلن انتقاله إلى إنبي

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أعلن حسام عرفات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، رحيله عن صفوف الفريق الدجلاوي، وانتقاله إلى فريق إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب حسام عرفات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «يعلم الله أني لم أبخل بنقطة عرق واحدة، ٧ سنوات قضيتها في هذا النادي العظيم، 7 سنوات صنعت في تاريخي الكروي الكثير، 7 سنوات أذهب إلى النادي بكل حب ووفاء وفخر».

أضاف: «لم أجد في كل تلك السنوات إلا الاحترام والتقدير والاحتواء وفقنا في مواسم وأخفقنا في أخرى، ووصلنا إلى هذه النقطة التي لم أكن أتمنى الوصول إليها ولكنها الحياة بمسؤوليتها ومسارتها الحتمية ونحن مطالبون بالمضي فيها والاستمرار بكل ما نستطيع من قوة وتحدٍ وإصرار لتحقيق مستقبل أفضل».

وأكمل: «كل التقدير والمودة والاحترام لكل المؤسسة من رئيسها مهندس ماجد سامي إلى أصغر عامل كل التقدير والدعم للاعبين والمدربين، سأظل دائما واحدا منكم وأنتم الأفضل في المسيرة، كل التوفيق لنادي وادي دجلة في القادم إن شاء الله.. شكرا وادي دجلة وربنا يكرمني في خطوة نادي إنبي».

المصرى اليوم

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