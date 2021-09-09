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تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، معدلات تنفيذ العمل في مشروع ساحة مصر بحى الشرق، وذلك خلال جولة المحافظ على عدد من المشروعات الجديدة لمتابعة سير العمل بها، رافقة خلالها والشركة الهندسية القائمة على تنفيذ المشروع.

وأكد«المحافظ» أن العمل في مشروع ساحة مصر قارب على الانتهاء ووصل لمراحل متقدمة، وسيكون جاهز للافتتاح خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح «محافظ بورسعيد» أن ساحة مصر تعد إحدى المشاريع السياحية الهامة للمحافظة مؤخرا، وتم تصميمها على أعلى مستوى باعتبار المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة بالمحافظة، ولفت محافظ بورسعيد لأهمية تصاميم الشكل الجمالى والحضارى لمنطقة ساحة مصر والاهتمام بالمسطحات الخضراء والزهور داخل الحديقة، وتنفيذ عمل فنى مميز يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ضمن المشروعات السياحية العملاقة التي تهدف لوضع بورسعيد في مصاف المدن السياحية، وبما يليق مع المستوى الحضارى، وتحقيق أفضل مستوى ترفيهى لأبناء بورسعيد.