«فيفا» يعلن رسميًا سحب تنظيم مونديال الأندية من اليابان

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس رسمياً سحب تنظيم كأس العالم للأندية 2021، بعدما اعتذر الاتحاد الياباني لكرة القدم رسمياً عن استضافة البطولة.

ويشارك الأهلي في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة.

وكان الاتحاد الياباني لكرة القدم، قد اعتذر رسميًا عن عدم تنظيم البطولة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وبدروه أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن اليابان لم تعد في وضع يسمح لها باستضافة مونديال الأندية.

وقدم فيفا الشكر إلى الاتحاد الياباني لكرة القدم على عملهم والتزامهم خلال الفترة الماضية، ويتطلع إلى عودة كأس العالم للأندية إلى اليابان في المستقبل.

وأشار بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أنه سيتم الإعلان عن مضيف بديل لكأس العالم للأندية من قبل الفيفا في الوقت المناسب، ويدرس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الفترة الحالية استضافة البطولة