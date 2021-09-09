انطلاق مهرجان إيزيس الدولي للمرأة الأسبوع المقبل

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بعد عدة تأجيلات يطلق مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة دورته التأسيسية- دورة فتحية العسال في الفترة من ١٥ إلى ٢١ سبتمبر الجارى، وعقدت إدارة المهرجان مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن تفاصيل هذه الدورة التي تتولى رئاستها الشرفية الفنانة سوسن بدر.

قالت رئيسة المهرجان ومؤسسته الممثلة والمخرجة عبير لطفي في بداية المؤتمر أن موعد المهرجان الأصلي كان من المفترض أن يكون في مارس ٢٠٢٠، ووقع الاختيار على هذا الشهر لأنه شهر المرأة بما أنه يضم اليوم العالمى للمرأة وعيد الأم وأيضا يوم المسرح العالمى، ولكن نظرا للأحداث التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا.

مشيرة إلى أنه بعد عودة الأنشطة والفعاليات مرة أخرى تقرر عقد المهرجان في سبتمبر وهو من الشهور الأليمة بالنسبة للمسرحيين بسبب كارثة حريق مسرح بني سويف التي راح ضحيتها عدد من نقاد وصناع المسرح.

وتابعت قائلة: مهرجان ايزيس أول مهرجان دولي في الوطن العربي يخص المرأة، وهذه الدورة التأسيسية مهداة لاسم الكاتبة فتحية العسال لأنها كانت دائما مناصرة لقضايا الحق والحرية، ومدافعة عن قضايا المرأة.

كما أضافت الكاتبة رشا عبدالمنعم مديرة المهرجان أن من أهم أهداف المهرجان هو دعم جهود الدولة لتمكين المرأة وإقامة جسور ثقافية بين النساء في مختلف أنحاء العالم، وتحفيز النساء على التعبير عن ذواتهن في إطار فني وفكري وتعزيز قيم قبول الأخر، مشيرة إلى أن المهرجان يسعى لإقامة فعاليات على مدار عام لا تقتصر على فترة انعقاد الدورة فقط، وفى هذا الإطار شهد العام الماضى عدد من الفعاليات التي نظمها المهرجان مع بعض الداعمين ومنها حاضنة سيدة النقد العربى د.نهاد صليحة التي أقيمت بالتعاون مع التحرير لاونج ونتج عنها ستة عروض مسرحية، وورشة كتابة مقترحات المشروعات بمشاركة عدد من المواهب من أنحاء الجمهورية، وأقيمت بالتعاون مع تجمع تماسي للفنون الأدائية الذي تعاون معه المهرجان أيضا في إطلاق مشروع بنات إيزيس الذي يهتم بتسليط الضوء على مبدعات المسرح المصري من خلال عدد من الفيديوهات.

بينما أعلنت مديرة المهرجان المخرجة عبير على العروض العربية والأجنبية المشاركة في هذه الدورة وتمثل ١٠ دول مختلفة وهى تونس والأردن وروسيا واليابان وهولندا وألمانيا والبرازيل ورومانيا وسوريا ومصر مشيرة إلى أن عددهم ١٧ عرضا مسرحيا، وتقدم العروض على عدد من المسارح وهي الفلكي، ومسرح الهناجر، وقاعة ايوارت، وروابط، بينما تقام الورش والندوات في استديو عماد الدين، والقاعة الأرمينية بالجامعة الأمريكية.

وأشارت إلى أن المهرجان ينظم ٣ ورشة فنية تتمثل في كورس مكثف في فن أداء الممثل للفنانة معتزة عبدالصبور، وورشة الكتابة الإبداعية من منظور نسوى لمجموعة أنا الحكاية وورشة في حرفية تمثيل المونودراما للفنانة الهولندية آن ماري، بالإضافة إلى محاضرة التجسدات الأنثوية في المسرح والرقص للمخرجة نورا أمين، ومحاضرة عن مسرح المقهورين للفنانة باربرا سانتوس.

كما أعلنت عبير على عن أسماء المكرمات الستة من الوطن العربى الفنانة الراحلة شويكار ود. هدى وصفى والمخرجة عفت يحيى ود. نجاة على، والفنانة الراحلة إيمان صلاح الدين من مصر، والفنانة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر، بالإضافة إلى الفنانة البريطانية العالمية جوليا فارلى.

تتولى الرئاسة الشرفية للمهرجان الفنانة سوسن بدر، ويضم مجلس الأمناء كل من الفنان فتحي عبدالوهاب والمخرج خيرى بشارة والسفيرة مشيرة خطاب والإعلامية مشيرة موسى والناقدة عبلة الروينى والمخرج سعيد قابيل، والمخرجة نورا أمين المستشارة التأسيسية والناقد رامى عبدالرازق المستشار الفنى.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ومركز التحرير الثقافى وإيفنت هاوس والمجلس الثقافى البريطاني ومعهد جوتة والتحرير لاونج، والسفارة الهولندية، وتجمع تماسي للفنون الأدائية واستوديو عماد الدين ومسرح روابط وجمعية النهضة العلمية والثقافية الجيزويت وكلتوجراف وسامى أمين، وجمعية يهمني الانسان.