فاركو يُعلن عن تاسع صفقاته الصيفية استعدادًا للدوري الممتاز

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في الصفقة التاسعة له هذا الموسم استعداداً لمنافسات بطولة الدوري الممتاز، أعلن نادي فاركو عن تعاقده مع لاعب خط وسط فريق أسوان أحمد الصغيري لمدة 4 سنوات.

ووقع الوافد الجديد للدوري الممتاز عقدًا مع اللاعب الذي هبط فريقه لدوري الدرجة الثانية حتى يونيو 2025.

الجدير بالذكر أن نادي فاركو تعاقد في الفترة الماضية مع 8 لاعبين هم: الجزائري رزقي حمرون قادمًا من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد قادمًا من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري قادمًا من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت، وعبدالله بكري ومحمود حمادة ثنائي بيراميدز، وأحمد مودي من مصر المقاصة، ورامي صبري مدافع إنبي.

كان فاركو الذي يقود المدرب الشاب مجدي عبدالعاطي قد صعد لبطولة الدوري الممتاز في الموسم الجاري برفقة ناديي الشرقية للدخان وفيوتشر إف سي (كوكاكولا سابقا).