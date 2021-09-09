رسميًا..فاركو يتعاقد مع «الصغيري»

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أعلن نادى فاركو الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، تعاقده مع أحمد الصغيرى لاعب خط وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادى أسوان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد فاركو مع احمد الصغيري، لمدة 4 مواسم في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطى.

وتأتي صفقة أحمد الصغيرى لتكون تاسع الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.