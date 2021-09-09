«فيفا» يسجل انخفاضًا فى حصيلة رسوم الانتقالات الصيفية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» انخفاض حصيلة رسوم الانتقالات الصيفية في كرة القدم هذا الموسم بشكل طفيف مقارنة بحصيلة الموسم الماضى.

وأوضح «فيفا» أن حصيلة رسوم الانتقالات التي تم دفعها خلال فترة الانتقالات الصيفية التي استمرت من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس الماضى، وصلت إلى 3.72 مليار دولار.

وكانت هذه الحصيلة صيف 2020 سجلت انخفاضًا بسبب عوامل، على رأسها تداعيات أزمة كورونا، لتصل إلى قرابة 4 مليارات دولار، في حين أنها كانت وصلت إلى مستوى قياسى، بواقع 5.80 مليار دولار في صيف 2019. وبحسب ما أعلنه «فيفا»، تمكنت الأندية الألمانية من تحقيق فائض بقيمة تزيد على 120 مليون دولار في موسم الانتقالات الصيفية المنصرم، حيث انخفضت نققات هذه الأندية على الانتقالات بشكل طفيف من 348.3 إلى 337.9 مليون دولار.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الأندية الألمانية من رسوم الانتقالات من 354.7 إلى 462.7 مليون دولار. واستمرت إنجلترا في صدارة الدول صاحبة أكبر نفقات في سوق الانتقالات الصيفية، بـ1.146 مليار دولار متقدمة بفارق كبير على إيطاليا (473.8 مليون دولار) وفرنسا (428.9 مليون دولار) وألمانيا.

ويطبق «فيفا» منذ أكتوبر عام 2010 نظام مطابقة انتقالات اللاعبين المعروف اختصارًا بـ(تى إم إس) لمراقبة الصفقات بين الأندية من دول مختلفة، حيث يقوم هذا النظام بتسجيل هذه الصفقات رسميًا بهدف إحكام السيطرة على سوق التعاقدات الدولية وتوفير القدر الأكبر من الشفافية والحيلولة دون وجود عمليات لغسل الأموال وحماية اللاعبين القُصّر.

جاريث ساوثجيت - صورة أرشيفية

في سياق آخر، قال جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، إنه منفتح على مقترح الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، بإقامة كأس العالم كل عامين بدلًا من 4، رغم أنه يعتقد أن البطولة قد تفقد بعض بريقها إذا تم تطبيق هذه الفكرة.

وفى مايو الماضى صوَّت مجلس «فيفا» لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، رغم أن هذا المقترح واجه معارضة من الاتحاد الأوروبى «يويفا» والأندية الكبيرة في القارة.

وقال مدرب إنجلترا، صاحب الـ51 عامًا، إنه التقى مع أرسين فينجر، مدير التطوير بالاتحاد الدولى، لمناقشة هذا المقترح. وأضاف ساوثجيت: «أنا شخص تقليدى بطبعى، وأشعر أن كأس العالم قد تفقد بعض جاذبيتها إذا تم تطبيق الفكرة، لأن إقامة البطولة على فترات بعيدة تجعل الناس أكثر حرصًا على متابعتها».

وأتم مدرب إنجلترا: «لكنى أتفهم أيضًا أن أي لاعب أصيب قبل كأس العالم ربما ينتظر 8 سنوات كاملة للحصول على فرصة المشاركة، وهو أمر صعب للغاية».