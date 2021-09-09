أخبار عاجلة

وزير الرياضة يلتقي المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون -
إيقاف 4 أشعلوا نارا في منتزه السودة -
فرنسا تصف مقتل الصحراوي بالنجاح الكبير -
يُستخدم منذ 40 عامًا.. دواء مرشح لأن يكون علاجًا فعالا لفيروس كورونا (تفاصيل) -
«مبادلة» الإماراتية تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني بقطاعات حيوية في بريطانيا -
"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم -
‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا -
"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال -
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة -
الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برعاية وزير الصحة.. انعقاد المؤتمر العالمي لطب الكوارث أكتوبر المقبل

Print
برعاية وزير الصحة.. انعقاد المؤتمر العالمي لطب الكوارث أكتوبر المقبل برعاية وزير الصحة.. انعقاد المؤتمر العالمي لطب الكوارث أكتوبر المقبل
يشارك في المؤتمر عدد من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها

برعاية وزير الصحة.. انعقاد المؤتمر العالمي لطب الكوارث أكتوبر المقبل

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة افتراضياً يومي 13 و14 أكتوبر 2021م , انعقاد المؤتمر العالمي لطب الكوارث تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل‏ BUILDING BACK BETTER، الذي تنظمه وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الطبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والمديرية العامة للدفاع المدني والأمانة العامة لمجلس المخاطر.

ويشارك في المؤتمر عدد من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها؛ حيث يهدف إلى إنشاء منصة لتبادل المعرفة والخبرة في جميع الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث، إضافةً إلى تعزيز الابتكار والرؤى والبحوث والتعاون في هذا المجال.

كما سيناقش المؤتمر العديد من المحاور؛ أبرزها "الحد من مخاطر الكوارث، والمجتمع والاستجابة والتعافي، والمرونة التشغيلية للأعمال، وكذلك جائحة "COVID-19"، إضافة إلى عقد خمس ورش عمل متعلقة بأعمال طب الكوارث وإدارة الأزمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم

"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم

‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا

‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا

أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن

أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن

بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر"

بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر"