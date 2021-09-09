برعاية وزير الصحة.. انعقاد المؤتمر العالمي لطب الكوارث أكتوبر المقبل

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يشارك في المؤتمر عدد من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة افتراضياً يومي 13 و14 أكتوبر 2021م , انعقاد المؤتمر العالمي لطب الكوارث تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل‏ BUILDING BACK BETTER، الذي تنظمه وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الطبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والمديرية العامة للدفاع المدني والأمانة العامة لمجلس المخاطر.

ويشارك في المؤتمر عدد من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها؛ حيث يهدف إلى إنشاء منصة لتبادل المعرفة والخبرة في جميع الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث، إضافةً إلى تعزيز الابتكار والرؤى والبحوث والتعاون في هذا المجال.

كما سيناقش المؤتمر العديد من المحاور؛ أبرزها "الحد من مخاطر الكوارث، والمجتمع والاستجابة والتعافي، والمرونة التشغيلية للأعمال، وكذلك جائحة "COVID-19"، إضافة إلى عقد خمس ورش عمل متعلقة بأعمال طب الكوارث وإدارة الأزمات.