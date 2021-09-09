القطن المصري يقترب من استعادة عرشه

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«القطن المصرى» يعد المحصول الأشهر بين المحاصيل الزراعية على مر السنين، وقد ارتبط موسم جنى هذا المحصول على مدار عقود طويلة بتراث يحمل مشاعر وأحاسيس الفلاحين وتعلقهم بزراعته، لتحقيق طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم، لما يتمتع به من جودة وشهرة تاريخية على مستوى العالم، لأهميته الاقتصادية التى تؤهله للاستخدام فى صناعة المنسوجات عالية الجودة.. وقد عُرف بـ«ذهب مصر الأبيض»، ويعتمد عليه آلاف المزارعين لإعانتهم فى متطلبات الحياة، ولذلك قامت الدولة بوضع خطة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن إلى سابق عهده، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة فى إطار اهتمام الدولة وعنايتها الخاصة للمحافظة على استمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة، وفى ظل تنفيذ استراتيجية جديدة يعتمد جزء كبير منها على تطوير القدرات التصنيعية للمحالج والمصانع المحلية للتصدير حفاظًا على أهمية المحصول.

فرحة المزارعين بجنى محصول القطن

وتعد محافظة الشرقية ضمن المحافظات الرائدة فى زراعة محصول القطن، وزادت مساحة الأرض المزروعة بالمحصول هذا العام بالمحافظة عن العام الماضى بنحو 6 آلاف فدان، وسط آمال وطموحات المزارعين لتحقيق هامش ربح، من خلال سعر عادل يتناسب مع ما تم إنفاقه.

رصدت «المصرى اليوم» آراء مزارعى محصول القطن حول أهم المشاكل التى تواجههم، ومدى إقبالهم على زراعة المحصول..

يقول أحمد حسين، مزارع، إنه يحرص على زراعة المحصول منذ ٥٠ عاما، كونه محصولا اقتصاديا فى المرتبة الأولى وتعتمد عليه الأسرة فى متطلبات الحياة وزواج الأبناء وسداد الديون، لافتا إلى زراعته فدانين من محصول القطن هذا العام بعد تجهيز الأرض وحرثها وزراعتها بالتقاوى الخاصة بمديرية الزراعة، مؤكدا حرصه على نظافة الأرض وعزقها بصفة مستمرة، ولافتا إلى أن المبيدات والأسمدة الزراعية لا تكفى لتغطية المساحة المزروعة، ما يضطره إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء الأسمدة والمبيدات بأسعار مضاعفة للنهوض بالمحصول وحمايته من الأمراض والآفات التى تؤثر على الإنتاجية، مؤكدا أن محصول القطن بمثابة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها ودعم مزارعيه، مطالبا باستيراد ماكينات لجنى المحصول آليًا، أسوة بالدول الأخرى؛ نظرًا لصعوبة الحصول على عمالة، ما يكبّد المزارع مبالغ مالية كبيرة، فضلًا عن ضرورة وضع سعر معلن يتناسب مع التكلفة لتحفيز المزارعين.

فرحة المزارعين بجنى محصول القطن

وأشار مجدى محمد، مزارع، إلى أن القطن المصرى من أفضل وأجود الأقطان العالمية، وله مكانة خاصة فى نفوس المزارعين كونه المصدر الرئيسى لاقتصاد الأسرة، ويعتمد عليه الفلاح فى جميع متطلباته المعيشية، ويعد المحصول الاستراتيجى الأول للفقراء برعاية الدولة ومؤسساتها، وقد عانى الفلاح خلال السنوات الماضية بسبب عدم الاهتمام بالمحصول وتركه فى أيدى السماسرة، حتى ضاق المزارع وأصبح لا يجد ربحا من القطن كونه من المحاصيل كثيفة العمالة، فهو يحتاج أيدى عاملة كثيفة، بداية من حرث الأرض وتسويتها ومقاومة الآفات والدودة حتى موسم الجنى، مشيرا إلى غياب الجمعيات الزراعية عن دورها فى التوعية والإرشاد وعدم تسويق القطن وانخفاض سعره عن تكاليف إنتاجه فى الآونة الأخيرة، إلا أن المحصول بدأ فى التعافى فى ظل اهتمام القيادة السياسية بزيادة المساحات المزروعة، ووضع آلية مناسبة للتسويق، ما يساهم فى تحسين الحالة الاقتصادية للفلاح وتشغيل مصانع الغزل والنسيج وتوفير فرص عمل للشباب.

فرحة المزارعين بجنى محصول القطن

وأكد محمد عبدالستار، نقيب الفلاحين بالشرقية، أن محصول القطن من أهم المحاصيل الزراعية، لأهميته الاقتصادية التى تؤهله للاستخدام فى صناعة المنسوجات عالية الجودة، وعُرف بـ«ذهب مصر الأبيض» منذ سنوات طويلة، ويعتمد عليه آلاف المزارعين لمساعدتهم فى المتطلبات المعيشية، وذلك فى ظل خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة فى إطار اهتمام الدولة بالمحافظة على تواجد المحصول واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة.

وقال عفيفى قادوس، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاصيل بالشرقية، عضو لجنة تجارة القطن بالإسكندرية، إن محصول القطن هذا العام يبشر بالخير، ويتم تسويقه طبقًا للمنظومة الجديدة تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال، متمنيًا ألا يتم إقصاء التعاونيات من تسويق القطن، خاصة أنه دورها المنوط بها فى عملية التسويق طبقا للقانون- وذلك بعد أن تم استبعاد التعاونيات ولجنة تجارة القطن من منظومة التسويق- مطالبا بمشاركة جميع الشركات فى المزاد المعلن؛ سواء التابعة لقطاع الأعمال أو شركات القطاع الخاص والتعاونيات للتنافس وتحريك السعر، فضلًا عن ضرورة وجود ممثل عن الفلاحين فى المنظومة.

فرحة المزارعين بجنى محصول القطن

حيث يتم توريد المحصول لحلقة التسويق وفرزه عن طريق هيئة التحكيم وبيعه فى المزاد دون حضور ممثل الفلاحين، ليتسنى له الموافقة أو الاعتراض على السعر، خاصة أن الدستور ينص على أن تضمن الحكومة للفلاح بيع منتجاته بسعر عادل، إلى جانب الاهتمام بالتوصيات الفنية وتطبيقها بالطريقة المثلى، وبالتالى زيادة الإنتاجية وزيادة الناتج القومى وحصول المزارع على سعر يحقق له هامش ربح مناسبا من خلال اهتمام الدولة وتطبيق منظومة التسويق الجديدة.

وقال المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المساحة المزروعة بمحصول القطن بالمحافظة هذا العام تقدر بـ 36 ألفا و700 فدان صنف جيزة 94، بزيادة نحو 6 آلاف فدان عن العام الماضى، مؤكدا أنه تم تنظيم عدد كبير من الندوات الإرشادية والمدارس الحقلية لتوعية المزارعين بالنهوض بمحصول القطن، بمشاركته وحضور مدير عام الإرشاد والمكافحة والتقاوى والمرشدين الزراعيين والمعنيين بزراعة القطن، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لحقول القطن بالتنسيق بين الإرشاد الزراعى ومعهد بحوث القطن والإدارة المركزية للإرشاد، وإخصائى القطن بالمحافظة، لمناقشة أهم التوصيات الفنية من مراحل عمر النبات ومقابلة المزارعين فى حقولهم، وإصدار التوصيات الفنية والإرشادية الخاصة لعملية الجنى المحسن، بالإضافة إلى التنبيه على المزارعين بإجراء رية خفيفة بين الجنية الأولى والثانية، وإعطاء رشة وقائية ضد ديدان اللوز، والمحافظة على آخر لوزة من على النبات حتى اكتمال التفتيح.

فرحة المزارعين بجنى محصول القطن

وأضاف «لاشين» أن الجمعيات الزراعية تحرص على توفير الأسمدة والمبيدات الزراعية للمزارعين، لافتا إلى أن محصول القطن محصول صيفى ولا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه ويستفيد منه المزارعون الكبار، نظرًا لأنه يحسن مواصفات التربة، فضلا عن تقديم أوجه الدعم للمزارعين والمتابعة المستمرة للتوعية بعملية الجنى المحسن، التى تتم على مراحل، خاصة عند وصول نسبة التفتيح من 65 إلى 70%، للحفاظ على رتبة القطن، وكذا تشميس المحصول ونشره عقب الجنى، حرصًا على جودة المحصول، بالإضافة إلى توعية المزارعين بعدم الجنى فى أكياس أو شكائر بلاستيكية، حرصًا على عدم تعرض المحصول للرطوبة ما يؤثر على جودته.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إنشاء 23 حلقة لتسويق المحصول، طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الخدمات، وشركات القطن على مستوى المحافظة، والبيع بمزاد علنى فى وجود المزارعين أصحاب القطن، لافتا إلى أن السعر متغير يوميًا حسب المزاد، وأن المزارع له مطلق الحرية فى البيع دون قيود من أى جهة، ويتم تسليم القطن للحلقات طبقًا للحصر الفعلى للمحصول والمسلم منه صورة للمسؤول عن الحلقة بكل مركز على حدة، لافتا إلى أن عدد حلقات تسويق القطن هذا الموسم تمت مضاعفته عن العام الماضى، حتى يتسنى للمزارعين تسويق منتجاتهم، مع مراعاة اختيار حلقات التسويق بأن تتوسط الحلقة مساحة لا تقل عن 500 فدان، وأن تكون الحلقة فى مكان آمن وسهل الوصول إليها تيسيرا على المزارعين، وأكد أن هناك غرفة عمليات داخل المديرية تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية لمتابعة جنى المحصول وإزالة أى عقبات تواجه المزارعين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل العقبات التى تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومى.