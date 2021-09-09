فعاليات الدورة 78 تختتم غدًا.. ضحك ولعب وحب بين مشاهير السينما في مهرجان «فينيسيا»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

إطلالات غريبة وجذابة ومواقف طريفة شهدها نجوم ومشاهير السينما خلال مشاركتهم فى فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، وعرض أحدث أعمالهم، وبينما انشغل صناع الأفلام فى استعراض أعمالهم الجديدة، والحديث عن أفلامهم وكواليس صنعها، كان لبعض المشاهير حضور جذاب بتبادل المواقف الطريفة والمضحكة على الريد كاربت أو خلال حضورهم للمؤتمرات الصحفية لأفلامهم.

مهرجان فينيسيا السينمائى

فكان للنجم الإسبانى أنطونيو بانديراس صاحب الحضور الأقوى خلال فعاليات المهرجان مع زميلته «بينلوبى كروز»، ومع صديقته، أيضا كان للممثل الإسبانى خافيير باراديم حضور ملفت عند مشاركته فى مؤتمر صحفى لفيلمه «Dune»، إذ تبادل المصافحة والقبلات مع مخرج فيلمه رغم تحذيرات إدارة المهرجان بالتباعد الاجتماعى تحسبا لفيروس كورونا.

مهرجان فينيسيا السينمائى

وتألقت أسرة فيلم «Last Night In Soho»، المعروض خارج المسابقة بحضور هادئ لم يخل من تبادل النكات والضحك على الريد كاربت خلال العرض الأول للفيلم.

مهرجان فينيسيا السينمائى

وتبادل الممثلان جيسيكا تشايستان وأوسكار إيزاك المزاح والرقص أمام حضور المؤتمر الصحفى لفيلمها «Scenes From A Marriage» الذى يعرض خارج المسابقة، حيث ظهر «إيزاك» وهو يحمل حقيبة «جيسيكا» خلال المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أن ذلك لتعاونه مع زميلته وتعبيرا عن تقديره لها.

مهرجان فينيسيا السينمائى

وحرص الممثل خابى ليم على الرقص على الريد كاربت قبل عرض فيلمه، وظهر صناع فيلم «Last Night In Soho» فى لقطات طريفة مع دمى بالحجم البشرى خارج قاعة العرض، كما تبادل أبطال فيلم «the box» الحضور الملفت لأبطاله، حيث ظهرت بطلاته بفساتين منفوشة صفراء اللون جذبت الأنظار.

مهرجان فينيسيا السينمائى

وظهر الممثل «هيرن مينديز» وصديقته «أليخاندرا بريسينو» بإطلالة ملفتة بارتدائهما قناعين على هيئة ما يتم ارتداؤه فى الحفلات التنكرية ورقصا على الريد كاربت.

سارة مينديز

وظهرت الممثلة «سينثيا إريفو» حليقة الشعر، لكنها تألقت بفستان ملون ومنفوش لامع جذب الأنظار خلال العرض الأول للفيلم.

مانجالينا

وكان للممثلة الأمريكية كيت هادسون حضور ملفت أيضا صاحب مشاركتها العرض الأول لفيلمها «Mona Lisa and the Blood Moon»، وظهرت «هادسون» بفستان أحمر جذاب بصحبة كلبها الذى لم يفارقها على الريد كاربت وكذلك لم تفارق مخرجة الفيلم.

كيت هادسون

وحرصت بعض النجمات على الظهور بإطلالات غريبة وملفتة وكذلك فى الماكياج وتسريحات الشعر وارتداء إكسسوارات وحقائب ذات تصميمات غريبة وجديدة.

أوسكار إيزاك وجيسيكا تشايستين

وتختتم الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائى، غدا السبت، حيث يعلن عن الفائزين بجوائز الأسد الذهبى خلال دورة ناجحة شهدت حضورا ومشاركة كبيرين من صناع وأبطال الأفلام وغيرهم من المشاهير.

صُناع فيلم The Box