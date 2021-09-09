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إطلاق «خالد جلال» على الدورة السادسة من «مسرح الجنوب»

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إطلاق «خالد جلال» على الدورة السادسة من «مسرح الجنوب» إطلاق «خالد جلال» على الدورة السادسة من «مسرح الجنوب»

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أعلنت مؤسسة س للثقافة والإبداع، المنظمة للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، إطلاق اسم المخرج المسرحى خالد جلال على الدورة السادسة من المهرجان، والتى سيتم تنظيمها خلال الفترة من 23- 28 فبراير 2022 بمحافظة الأقصر.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، رئيس المهرجان: «إنه يسعدنا إطلاق اسم المخرج الكبير خالد جلال على الدورة السادسة من المهرجان لما له من دور كبير فى دعم وتنمية شباب المسرحيين، وخاصة شباب الأقاليم الذين يعتبرونه مثلهم الأعلى، ويحلمون بالتدريب على يديه والعمل معه».

وأضاف أن المخرج خالد جلال سيقدم خلال فعاليات المهرجان ورش عمل لشباب الجنوب، التى يعتبرونها أكبر جائزة، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.

وأشار إلى أن الدورة السادسة تتضمن 3 برامج رئيسية، هى المسابقة الرسمية (مسرح العلبة) وعروض مسرح الشارع، وكذلك عروض الحكى، بالإضافة إلى باقى الفعاليات الرئيسية مثل ورش التدريب فى مختلف مجالات المسرح، وعروض الأراجوز والعرائس وأتوبيس الحكى الذى حقق نجاحا كبيرا خلال الدورة الخامسة فى أسيوط، وأيضا برنامج حكاوى القهاوى الذى يعتمد على الفن الشعبى ويقام فى المقاهى الشعبية فى الأقصر.

وأطلقت إدارة المهرجان استمارة المشاركة وشروط الدورة السادسة، وأهمها أن يكون العرض من التراث والموروثات الشعبية أو قضايا المرأة ولا تقل مدته عن 30 دقيقة ولا تزيد على 60 دقيقة، وآخر موعد لاستقبال العروض المشاركة 30 نوفمبر المقبل.

المصرى اليوم

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