أحمد الفيشاوي: «30 مارس» تجربة مختلفة وتقديم شخصيات الصراع النفسي تحدٍ لي

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قال الفنان أحمد الفيشاوي إن فيلم «30 مارس» يمثل له تجربة مختلفة، معتبرا تقديم الشخصيات ذات الصراع النفسى دائمًا ما تمثّل له تحديُا قويًا يحب أن يخوضه، وتابع فى تصريحات له عن فيلمه الجديد «30 مارس» الذى بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض المصرية والدول العربية: «التعاون مع كل هؤلاء النجوم في تجربتي الأولى مع الشركة المنتجة هو أمر لا يتكرر مرتين، وأتمنى أن يُعجب الجمهور بالفيلم ويستمتعوا بكل لحظة مجهود بذلناها من أجلهم».

ويجمع الفيلم العديد من النجوم لأول مرة فى عمل يتناول الهلاوس ومزجها بالواقع، حيث يشارك فى بطولته دينا الشربينى، أسماء أبواليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوى، صبرى فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللى كريم فى تعاونها السادس مع الشركة، الفيلم من تأليف حميد مدنى وإخراج أحمد خالد موسى.

ويتتبع فيلم «30 مارس» رحلة «على» الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ فى جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامى وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط فى قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.