مجلس الصحة الخليجي يحصل على جائزة عالمية عن برنامج سلامتك

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حصل مجلس الصحة الخليجي على جائزة clio health "كليو هيلث" في نيويورك ؛ من المسار الصحي ؛ وذلك نظير حلقة (معاناة ضب) في البرنامج الشهير "سلامتك" التي نُشرت مؤخراً ضمن جهود المجلس التوعوية للحفاظ على البيئة ومكوناتها الحيوانيه و النباتيه.، حيث هدفت الحلقة لمحاكاة معاناة حيوان" الضب " مع جشع بعض البشر في اصطياده بشكل فوق الحاجة الطبيعية.

وتأتي هذه الجائزة التي يمتد تاريخها لأكثر من 61 عاماً ضمن سلسلة من الجوائز التي حصل عليها المجلس في حملاته التوعوية الابداعيه بمختلف المجالات ، التي يسعى من خلالها لرفع الوعي بين أفراد المجتمع الخليجي كافه.

الجدير بالذكر أن الجائزة تأسست عام 1959م، وتعد من أكبر الجوائز على مستوى العالم في التميز الإبداعي ويتم الاحتفال بها سنوياً في مدينة نيويورك الامريكية ، وبسبب جائحة كوورونا اقتصر اعلان النتائج وتسليم الجوائز عن بعد بحفل افتراضي استثنائي هذا العام .