مقتل 4 مدنيين بقصف مدفعي للنظام السوري في إدلب

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جي بي سي نيوز :- قتل أربعة مدنيين، وأصيب آخران، جراء عجوم نفذته قوات النظام السوري على مركز محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان أربعة مدنيين وهم سيدة ورجل يشغل منصب نائب رئيس جامعة إدلب للشؤون الإدارية وطفله، ورجل آخر، قتلوا جراء قصف مدفعي نفذته قوات النظام المتمركزة في مدينة سراقب، على حي الضبيط بمدينة إدلب، ومنتزه عائلي على أطراف المدينة، كما أصيب أكثر من 10 آخرين جراح بعضهم خطيرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية.

وسقطت إحدى القذائف في مسبح ومنتزه على أطراف مدينة إدلب الشرقية، ما أدى إلى سقوط شهيدين وإصابة 5 آخرين.

وفي سياق ذلك، استهدفت غرفة عمليات "الفتح المبين" بالمدفعية الثقيلة، تجمعات قوات النظام في مدينة سراقب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت قوات النظام قد قصفت بالمدفعية الثقيلة مدينة إدلب ومحيطها ومنطقة وادي النسيم بعدة قذائف مدفعية، من تمركزاتها في مدينة سراقب، تزامن ذلك، مع مرور رتل للقوات التركية في المنطقة.

عربي21