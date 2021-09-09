أخبار عاجلة

يُستخدم منذ 40 عامًا.. دواء مرشح لأن يكون علاجًا فعالا لفيروس كورونا (تفاصيل) -
«مبادلة» الإماراتية تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني بقطاعات حيوية في بريطانيا -
"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم -
‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا -
"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال -
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة -
الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود -
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر -
طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة -
الكاظمي : فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

مقتل 4 مدنيين بقصف مدفعي للنظام السوري في إدلب

Print
مقتل 4 مدنيين بقصف مدفعي للنظام السوري في إدلب مقتل 4 مدنيين بقصف مدفعي للنظام السوري في إدلب

جي بي سي نيوز :- قتل أربعة مدنيين، وأصيب آخران، جراء عجوم نفذته قوات النظام السوري على مركز محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان أربعة مدنيين وهم سيدة ورجل يشغل منصب نائب رئيس جامعة إدلب للشؤون الإدارية وطفله، ورجل آخر، قتلوا جراء قصف مدفعي نفذته قوات النظام المتمركزة في مدينة سراقب، على حي الضبيط بمدينة إدلب، ومنتزه عائلي على أطراف المدينة، كما أصيب أكثر من 10 آخرين جراح بعضهم خطيرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية.

وسقطت إحدى القذائف في مسبح ومنتزه على أطراف مدينة إدلب الشرقية، ما أدى إلى سقوط شهيدين وإصابة 5 آخرين.

وفي سياق ذلك، استهدفت غرفة عمليات "الفتح المبين" بالمدفعية الثقيلة، تجمعات قوات النظام في مدينة سراقب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت قوات النظام قد قصفت بالمدفعية الثقيلة مدينة إدلب ومحيطها ومنطقة وادي النسيم بعدة قذائف مدفعية، من تمركزاتها في مدينة سراقب، تزامن ذلك، مع مرور رتل للقوات التركية في المنطقة.

عربي21

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء

نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء

6 وفيات و1116 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

6 وفيات و1116 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

الهواري: تفاصيل حادثة وفاة الطفلة لين باتت أمام القضاء

الهواري: تفاصيل حادثة وفاة الطفلة لين باتت أمام القضاء

الحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على لبنانيين زاروا إسرائيل وخابروها

الحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على لبنانيين زاروا إسرائيل وخابروها