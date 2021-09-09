أخبار عاجلة

يُستخدم منذ 40 عامًا.. دواء مرشح لأن يكون علاجًا فعالا لفيروس كورونا (تفاصيل) -
«مبادلة» الإماراتية تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني بقطاعات حيوية في بريطانيا -
"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم -
‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا -
"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال -
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة -
الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود -
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر -
طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة -
الكاظمي : فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني

Print
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني
على هامش الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، على هامش أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلديْن والشعبيْن الشقيقيْن في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء المدير العام لمكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم

"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم

‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا

‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا

أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن

أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن

بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر"

بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر"