العراق يسجل 5073 إصابة جديدة بكورونا و2483 حالة بفلسطين

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خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5073 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1939408 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 51 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21333، فيما سُجلت 7644 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد حالات الشفاء 1801394 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة، و2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1820 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.