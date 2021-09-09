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نقيب الفلاحين: قطاع الزراعة أصبح يقود قاطرة التنمية في عصر

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نقيب الفلاحين: قطاع الزراعة أصبح يقود قاطرة التنمية في عصر السيسي نقيب الفلاحين: قطاع الزراعة أصبح يقود قاطرة التنمية في عصر

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أكد الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين الخميس، على أهمية قطاع الزراعة، بعد أصبح يقود قاطرة التنمية في ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب التوسع الأفقي لاستصلاح وزراعة الأراضي الزراعية بمشاريع قوميه عملاقة كمشروع الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان.

وقال «أبو صدام» في العيد الـ69 للفلاح المصري إن رسالة الرئيس التي وجهها على صفحة الخاصة للفلاح المصري، تعد دفعة معنوية قوية للفلاح، في استمرار عجلة العمل والتنمية الزراعية، مشيدًا بدور السيسي في دعم الفلاح المصري، مما أدى إلى تنمية الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الصادرات في بعض الحاصلات الزراعية، والاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل محليًا.

وقال «أبو صدام» خلال تصريحات صحفية، الخميس، إنه تزامنًا مع احتفالات عيد الفلاح الـ69، إن الرئيس اهتم أيضًا بالثروة الحيوانية، فزاد الدعم المالي لمربي الماشية عن طريق المشروع القومي لإحياء البتلو، وتحولت الحيازة الورقية إلى حيازة مميكنة، فيما يعرف بالكارت الذكي، كما تم البدء فعليًا في إنتاج تقاوي الخضر محليًا بالمشروع القومي لإنتاج التقاوي، وأنشأت الصوامع الحديثة لحفظ الغلال، كما زادت الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 مليون طن سنويًا، وتحقق حلم الفلاحين في تقنين الأراضي لواضعي اليد، وتم فعليًا البدء في تطوير القرى المصرية كتكريم للأيادي المنتجة.

المصرى اليوم

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