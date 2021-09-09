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محافظ الشرقية يفتتح مبنى الوحدة البيطرية بتل حوين على أنغام المزمار والطبل البلدي

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محافظ الشرقية يفتتح مبنى الوحدة البيطرية بتل حوين على أنغام المزمار والطبل البلدي محافظ الشرقية يفتتح مبنى الوحدة البيطرية بتل حوين على أنغام المزمار والطبل البلدي

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية التي تمتلك ثروة حيوانية ضخمة، تتطلب مزيداً من التوسع في إنشاء الوحدات البيطرية لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربي الماشية ،حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها.

جاء ذلك خلال افتتاحه مبنى الوحدة البيطرية بقرية تل حوين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، والمقامة على مساحة 760 مترا وبتكلفة مليون جنيه، وتشتمل على أقسام تحصين الدواجن والماشية والرعاية والوقاية، وقسم التوعية والإرشاد البيطري، وغرف للأطباء والإداريين وصيدلية لحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية ومكان معد لتلقيح الماشية.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية، لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية والداجنة، وحفاظا على صحة المواطنين.

استقبل أهالي القرية محافظ الشرقية بالطبل البلدي والمزمار، معبرين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم ومساركتهم افتتاح مبني الوحدة البيطرية الجديد، وذلك لخدمة القرية والقري المجاورة .

شارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ ،وسعد الفرماوي السكرتير العام ،واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، واللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبوالفتوح رئيس حي أول، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان، وعدد من نواب البرلمان.

المصرى اليوم

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