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حبس إمام وخطيب مسجد بالدقهلية: «هتك عرض طفلة داخل منزله بعد درس القرآن»

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حبس إمام وخطيب مسجد بالدقهلية: «هتك عرض طفلة داخل منزله بعد درس القرآن» حبس إمام وخطيب مسجد بالدقهلية: «هتك عرض طفلة داخل منزله بعد درس القرآن»

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قررت النيابة العامة بطلخا في محافظة الدقهلية، الخميس، حبس إمام وخطيب مسجد بإحدى قرى مركز «طلخا»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، اتهمته ربة منزل، بهتك عرض نجلتها وعمرها 10 سنوات، أثناء حضورها درس تحفيظ القرآن في منزله.

كان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية تلقى اخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من «سارة.م.ع» ربة منزل ومقيمة قرية منشأة البدوى دائرة المركز تتهم فيه «سليمان. ف»، 39 سنة، إمام وخطيب مسجد بالقرية باستدراج نجلتها «جن»، 10 سنوات عقب درس القرآن بمنزله وانصراف باقى التلاميذ بعد حفظ القرآن، والتعدي عليها جنسيا.

وأكدت الأم في المحضر أن طفلتها كانت تتردد على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم إلا أنه استدرجها بعد انصراف باقى زملائها وتعدى عليها جنسيا وهتك عرضها وخافت الطفلة إخبارها بالواقعة ولكنها رفضت الذهاب لدرس تحفيظ القرآن بمنزله وبالضغط عليها أخبرتها بما حدث.

وقالت الأم «المجرم استغل إن بنتى أبوها متوفى ويتيمة ومحدش هايحاسبه فهتك عرضها واغتصبها».

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق ونفى المتهم تعديه جنسيا على الطفلة، ولكنه اعترف أمام النيابة العامة أنه بها قائلا «لم يتعد الأمر سوى التلامس والقبلات فقط دون وجود أي علاقة جنسية أو هتك عرض».

وقررت النيابة العامة حبس المتهم وإحالة الطفلة للطبيب الشرعى والذى أكد من الكشف المبدئى تعرض الطفلة لاعتداء حديث وهو ما يتماشى مع اتهامات الأم .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
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