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فريق كاراتيه الأهلى يبدأ مشوار الموسم الجديد بالمشاركة في بطولة الدوري

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فريق كاراتيه الأهلى يبدأ مشوار الموسم الجديد بالمشاركة في بطولة الدوري فريق كاراتيه الأهلى يبدأ مشوار الموسم الجديد بالمشاركة في بطولة الدوري

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تشارك فرق الكاراتيه بالنادي الأهلي، في بطولة الدوري للناشئين والناشئات والشباب والشابات في منافسات «الكاتا» والتي تنطلق مساء اليوم الخميس، بنادى طلائع الجيش.

ويسعى الجهاز الفني لـ«كاراتيه الأهلي»، للمحافظة على درع بطولة الدوري التي توج بها في الموسم الماضي.

وكان جهاز «كاراتيه الأهلي»، قد استعد بشكل قوي للبطولة، من خلال تكثيف التدريبات لكل الفرق خلال الفترة الماضية، كما حرص على انتقاء أفضل العناصر من أجل الفوز بالبطولة التي تأتي في افتتاح الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

ويقود جهاز «كاراتيه الأهلي»، مراد عاصم رئيسًا، ومحمد حسن عصمت مديرًا للجهاز، وطارق رجب مديرًا فنيًّا لمنافسات «الكاتا»، وأشرف صالح مديرًا فنيًّا لـ«الكوميتيه».

ويتولى قطاع ناشئي كاراتيه الأهلي كل من :حاتم يوسف مديرًا لقطاع الناشئين «كوميتيه»، ومحمد فاروق مدير قطاع الناشئات «كوميتيه». وجمال خليل عبدالعال مديرًا لقطاع الناشئين «كاتا»، وعلي صبري عبدالعزيز مديرًا لقطاع الناشئات «كاتا».

فيما يضم الجهاز الإداري عبدالناصر عبدالكريم مديرًا إداريًّا، وأحمد محمد السيد، وإسلام الجابري وأنور حسن عبده إداريين.

المصرى اليوم

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