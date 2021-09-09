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يُستخدم منذ 40 عامًا.. دواء مرشح لأن يكون علاجًا فعالا لفيروس كورونا (تفاصيل)
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:42 مساءً
«مبادلة» الإماراتية تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني بقطاعات حيوية في بريطانيا
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:42 مساءً
"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:34 مساءً
أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:34 مساءً
"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:32 مساءً
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
الكاظمي : فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:27 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
كيم جونغ أون يحضر الاستعراض العسكري بمناسبة يوم تأسيس الدولة في كوريا الشمالية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 09 سبتمبر 2021 04:46 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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