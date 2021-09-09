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جامعة جنوب الوادي تواصل اطلاق القوافل الشاملة ضمن مبادرة حياة كريمة

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جامعة جنوب الوادي تواصل اطلاق القوافل الشاملة ضمن مبادرة حياة كريمة جامعة جنوب الوادي تواصل اطلاق القوافل الشاملة ضمن مبادرة حياة كريمة

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نظمت جامعة جنوب الوادي قافلة شاملة لقرية حاجر دنفيق التابع لمركز نقادة.

وأشاد الدكتور بوسف غرباوى رئيس الجامعة بدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة فى تغطية كافة القرى والاماكن الاكثر إحتياجاً بالقوافل الشاملة والتى تضم العديد من التخصصات وذلك لتلبية احتياجات كافة القرى ونشر الوعى بين اهل القرى والحفاظ على صحة المواطن المصرى بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والاسر الاولى بالرعاية.

قافلة طبية مجانية بجامعة جنوب الوادى

واشار الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة بان هذه القافلة شملت العديد من التخصصات ومنها الطبية البشرية والبيطرية ومكافحة الادمان وذوى الاحتياجات الخاصة والتربية النوعية والفنية والموسيقية.

واكد نائب رئيس الجامعة بان القافلة الطبية قامت بمناظرة عدد ( 369 ) حالة فى مختلف التخصصات بالإضافة الى (3) حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم العلاج المجاني والذى توفره للقافلة كلية الصيدلة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة بقنا وايضا قامت القافلة البيطرية بالكشف على عدد ( 267) حالة منها ( 15) حالة ابقار وجاموس وخيول وعدد ( 252) حالة من مختلف انواع الطيور كما قام صندوق مكافحة وعلاج الادمان بتوعية المواطنين باضرار المخدرات وأخطار الادمان وأثره على الفرد والمجتمع وقام متخصصون من كلية التربية النوعية بتوعية الأهالي في مجال الخزف واهمية الموسيقى والانشطة الفنية.

المصرى اليوم

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