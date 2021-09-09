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الأزهري يشكر نادي .. ويؤكد: أتوقع استجابة مماثلة من نادي الأهلي العريق وكابتن محمود الخطيب

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الأزهري يشكر نادي الزمالك .. ويؤكد: أتوقع استجابة مماثلة من نادي الأهلي العريق وكابتن محمود الخطيب الأزهري يشكر نادي .. ويؤكد: أتوقع استجابة مماثلة من نادي الأهلي العريق وكابتن محمود الخطيب

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توجه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الازهر الشريف، بالشكر العميق لنادى على استجابته السريعة للمبادرة التي أطلقها لنبذ التعصب ودعوة الأطراف الكروية المختلفة لجلسة في رحاب مسجد الفتاح العليم، حيث يجتمع الجميع على التصافي، والقيم الرفيعة، والمنافسة الشريفة على النجاح.

وقال الأزهري في بيان له تحت عنوان «جمع الشمل الكروي وإعادة إحياء القيم الراقية»، أتوجه بشكر عميق لنادي الزمالك العريق على استجابته السريعة للمبادرة التي تشرفت بإطلاقها، أمس، من خلال منبر الصديق الإعلامي الكبير رامي رضوان في برنامجه مساء DMC، والتي دعوت فيها الأطراف الكروية المختلفة لجلسة أتشرف باستضافتهم فيها، في رحاب مسجد الفتاح العليم، حيث يجتمع الجميع على التصافي، والقيم الرفيعة، والمنافسة الشريفة على النجاح، مع نبذ كل صور الخصومة والعصبية والشتائم والاستهزاء والكراهية.

وجدد الدكتور أسامة الأزهري الشكر لنادي الزمالك على استجابته السريعة، مضيفًا: وأتوقع استجابة كريمة مماثلة من نادي الأهلي العريق، ورمزه الكبير الكابتن محمود الخطيب، كما أكرر توجيه الدعوة إلى الأستاذ أحمد مجاهد، والكابتن محمود عبدالرازق شيكابالا، والكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم عيسى، وإلى كافة الرموز والأطراف الكروية التي أحبها المصريون.

واختتم الدكتور أسامة الأزهري بيانه: وبالتنسيق مع حضراتكم جميعا سأرتب يوما خلال هذا الأسبوع، أتشرف فيه باستضافة حضراتكم جميعا، على جلسة نطوي فيها الماضي ولا نخوض فيها، ونفتح صفحة جديدة تلتقي فيها القلوب على كل منافسة شريفة دونى عصبية ولا خصومة ولا كراهية، واجعلوا وصورتها المشرفة أمام العالم فوق كل شيء، ولحضراتكم جميعا مني خالص المحبة والاحترام والتقدير.

المصرى اليوم

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