محافظة الجيزة: غلق جزئي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا لمدة 3 أيام (تفاصيل)

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال قطع عرضي بطريق النصر وتقاطعة مع شارع مينا في المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسى بيراميدز، وذلك لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع (محطة ميدان الرماية).

ونوهت محافظة الجيزة في بيان لها، الخميس، بأن الأمر سوف يتطلب إجراء غلق جزئي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا في المنطقة المشار إليها لمدة 3 أيام بدءًا من يوم الجمعة الموافق ١٠/٩/٢٠٢١ حتى يوم الأحد الموافق ١٢/٩/٢٠٢١ على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة صباحًا، وذلك دون تعطيل حركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق باتخاذ اللازم نحو المتابعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وسرعة رد الشئ الى أصله عقب الإنتهاء من الأعمال مباشرة.

وأشارت محافظة الجيزة بأن الشركة المنفذة ستقوم بوضع كا وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع، كما أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات اتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات المرورية.