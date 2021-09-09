أخبار عاجلة

يُستخدم منذ 40 عامًا.. دواء مرشح لأن يكون علاجًا فعالا لفيروس كورونا (تفاصيل) -
«مبادلة» الإماراتية تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني بقطاعات حيوية في بريطانيا -
"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم -
‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا -
"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال -
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة -
الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود -
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر -
طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة -
الكاظمي : فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظة الجيزة: غلق جزئي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا لمدة 3 أيام (تفاصيل)

Print
محافظة الجيزة: غلق جزئي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا لمدة 3 أيام (تفاصيل) محافظة الجيزة: غلق جزئي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا لمدة 3 أيام (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال قطع عرضي بطريق النصر وتقاطعة مع شارع مينا في المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسى بيراميدز، وذلك لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع (محطة ميدان الرماية).

ونوهت محافظة الجيزة في بيان لها، الخميس، بأن الأمر سوف يتطلب إجراء غلق جزئي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا في المنطقة المشار إليها لمدة 3 أيام بدءًا من يوم الجمعة الموافق ١٠/٩/٢٠٢١ حتى يوم الأحد الموافق ١٢/٩/٢٠٢١ على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة صباحًا، وذلك دون تعطيل حركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق باتخاذ اللازم نحو المتابعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وسرعة رد الشئ الى أصله عقب الإنتهاء من الأعمال مباشرة.

وأشارت محافظة الجيزة بأن الشركة المنفذة ستقوم بوضع كا وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع، كما أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات اتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات المرورية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يُستخدم منذ 40 عامًا.. دواء مرشح لأن يكون علاجًا فعالا لفيروس كورونا (تفاصيل)

يُستخدم منذ 40 عامًا.. دواء مرشح لأن يكون علاجًا فعالا لفيروس كورونا (تفاصيل)

«مبادلة» الإماراتية تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني بقطاعات حيوية في بريطانيا

«مبادلة» الإماراتية تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني بقطاعات حيوية في بريطانيا

«عبر نهر النيل» ..الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات بالمجري المائي

«عبر نهر النيل» ..الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات بالمجري المائي

الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة

الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة