المشدد 5 سنوات لعامل شرع في سرقة دراجة بخارية في الشرقية

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، وعلاء سمير، وأمانة سر وائل عبدالمنعم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لشروعه في سرقة دراجة بخارية.

تعود أحداث القضية لعام 2016، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغا من «ف. إ. م» 44 عامًا، مزارع، ومقيم بإحدى قرى المركز، بأن نجله «أحمد» أخبره بقيام شخص باستدراجه بدراجته البخارية التوك توك وتوصيله إلى مكان ما وفي الطريق حاول سرقة الدراجة، إلا أنه استغاث بالأهالى ولاذ المتهم بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات، توصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «ن. أ. ن» 26 عامًا عامل ومقيم كفر سعد بمحافظة دمياط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.