أخبار عاجلة

يُستخدم منذ 40 عامًا.. دواء مرشح لأن يكون علاجًا فعالا لفيروس كورونا (تفاصيل) -
«مبادلة» الإماراتية تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني بقطاعات حيوية في بريطانيا -
"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم -
‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا -
"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال -
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة -
الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود -
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر -
طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة -
الكاظمي : فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

المشدد 5 سنوات لعامل شرع في سرقة دراجة بخارية في الشرقية

Print
المشدد 5 سنوات لعامل شرع في سرقة دراجة بخارية في الشرقية المشدد 5 سنوات لعامل شرع في سرقة دراجة بخارية في الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، وعلاء سمير، وأمانة سر وائل عبدالمنعم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لشروعه في سرقة دراجة بخارية.

تعود أحداث القضية لعام 2016، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغا من «ف. إ. م» 44 عامًا، مزارع، ومقيم بإحدى قرى المركز، بأن نجله «أحمد» أخبره بقيام شخص باستدراجه بدراجته البخارية التوك توك وتوصيله إلى مكان ما وفي الطريق حاول سرقة الدراجة، إلا أنه استغاث بالأهالى ولاذ المتهم بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات، توصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «ن. أ. ن» 26 عامًا عامل ومقيم كفر سعد بمحافظة دمياط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يُستخدم منذ 40 عامًا.. دواء مرشح لأن يكون علاجًا فعالا لفيروس كورونا (تفاصيل)

يُستخدم منذ 40 عامًا.. دواء مرشح لأن يكون علاجًا فعالا لفيروس كورونا (تفاصيل)

«مبادلة» الإماراتية تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني بقطاعات حيوية في بريطانيا

«مبادلة» الإماراتية تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني بقطاعات حيوية في بريطانيا

«عبر نهر النيل» ..الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات بالمجري المائي

«عبر نهر النيل» ..الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات بالمجري المائي

الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة

الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة