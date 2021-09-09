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زوج منة عرفة لمنتقدي زواجه 3 مرات: «نضّفوا السواد اللي في قلوبكم»

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زوج منة عرفة لمنتقدي زواجه 3 مرات: «نضّفوا السواد اللي في قلوبكم» زوج منة عرفة لمنتقدي زواجه 3 مرات: «نضّفوا السواد اللي في قلوبكم»

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هاجم الممثل والمنتج محمود المهدي منتقديه ومن سخروا من نشره مؤخرا صورة تجمع زوجته الفنانة منة عرفة بزوجته الثانية، حيث تعتبر منة هي الزيجة الثالثة له.

محمود المهدي وزوجته الثانية

ونشر محمود صورة تجمعه بزوجته الثانية بملابس الزفاف عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، الخميس، وعلق عليها قائلًا: «دي الزوجة الثانية الناس إلى قعدت تهاجم إني متجوز ٣ مرات وتعدد وكلام كتير.. أنت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك ادخل ولا عايز رأيك طبعا«.

محمود المهدي وزوجته الثانية

وتابع :«والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكانها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما انا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا والنبي نضفوا السواد اللي بقى في قلوبكم».

كان محمود المهدي قد تعرض لانتقادات وسخرية بعد نشره صورا تجمع زوجتيه الثانية والثالثة منة عرفة عبر خاصية «إستوري» عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

المصرى اليوم

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