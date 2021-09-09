حساب المواطن السعودي .. 3 خطوات لحل مشكلة عدم صرف الدعم وتعليق الدفعات

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حساب المواطن السعودي فى السعودية .. 3 خطوات لحل مشكلة عدم صرف الدعم وتعليق الدفعات. جدد حساب المواطن التذكير بالإجراءات التي يجب القيام بها، في حال عدم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين الذين أكلموا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية للإنتفاع بحساب المواطن السعودي، لدعم ذوي الدخل المحدود.

ما هو حساب المواطن السعودي؟

يهدف برنامج حساب المواطن السعودي إلى:

في طور الإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، تم إنشاء برنامج حساب المواطن السعودي، لدعم محدودي الدخل. دعم الدخل المتوسط. دعم جزئي لبعض من الأسر ذات الدخل فوق المتوسط، وذلك عن طريق إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي تبعاً لاحتياجات الفرد.

حساب المواطن: 3 خطوات لحل مشكلة عدم صرف الدعم وتعليق الدفعات

حل مشكلة تعليق الدفعات

ووفقًا لبيان نشرته خدمة المستفيدين، ردًا على العديد من الاستفسارات، التي تسأل عن حالة الدفعات الخاصة بحساب المواطن، التي لم تصل إليهم إن عليهم القيام بـ 3 إجراءات:

مراجعة البنك الذي يتسلم منه المواطن، الدعم والتأكد من عدم إيداع الدعم. في حال لم يتم الإيداع، يمكن للمستفيد الدخول على هذا الرابط. اضغط هنـــــــــــا. يتم رفع طلب عبر خدمة "صوتك مسموع"، حيث يتم التالى: اختيار نوع الطلب الرئيسي "المدفوعات"، ونوع الطلب الفرعي، ثم الضغط على: لم يتم استلام الدفعة .

حالة الدفعات في حساب المواطن

ماذا تعنى حالة "وجهت" وحالة "مدفوعة" وحالة "مرفوضة" فى حساب المواطن؟

أوضح برنامج حساب المواطن ، فى وقت سابق، حالات الدفعات الأربع، مشيرًا إلى أن حالة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

، فى وقت سابق، حالات الدفعات الأربع، مشيرًا إلى أن حالة “وجهت” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء. بينما تعني حالة "مدفوعة"، أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب البيان المسجل في البوابة الإلكترونية.

بينما، حالة "مرفوضة" تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد.

وكما أن هناك "حالة فى الانتظار". وهى تعنى أن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي.

حل مشكلة "حالة فى الانتظار" فى حساب المواطن

ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

مميزات حساب المواطن

يتيح برنامج حساب المواطن، الاعتراض على المدفوعات بعد مرور 5 أيام من تاريخ إيداع الدفعة، ويتعامل مع الاعتراضات خلال فترة السماح التي تمتد إلى 90 يومًا، وفي حال قبول الاعتراض يتم الصرف بأثر رجعي.

إيداع الدفعة 46 فى حساب المواطن