رسميًا.. الجونة يتعاقد مع عمرو طارق من نيويورك ريد بولز الأمريكى

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أعلن نادي الجونة تعاقده رسميًا مع عمرو طارق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيويورك ريد بولز الأمريكى السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحب الجونة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، بانضمام عمرو طارق، إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

يذكر أن الجونة، دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من كريم طارق، جناح نادي إنبي، والإثيوبي شيملس بيكلي، صانع ألعاب مصر المقاصة، ومحمد رزق، لاعب خط وسط نادي إنبي.

واستغنى النادي الساحلي عن خدمات الظهير الأيمن التونسي محمد الحبيب يكن، لعدم قناعة الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة، المدير الفني للفريق.