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تعديل مسار طائرة الألماني

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تعديل مسار طائرة المنتخب الألماني تعديل مسار طائرة الألماني

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه تم تعديل مسار الطائرة التي تقل الألماني العائد من آيسلندا بعد خوض مباراة بتصفيات .

وأكد الاتحاد الألماني، أن طائرة المنتخب توجهت إلى اسكتلندا من أجل الخضوع لفحص يتعلق بالسلامة.

وأوضح في بيان عبر موقع "تويتر": "رحلة عودة المنتخب تحول مسارها إلى إدنبرة (في اسكتلندا) من أجل إجراء فحص يتعلق بالسلامة على الطائرة".
وأضاف البيان "الكل بخير ونحن ننتظر بكل صبر حتى إتمام المهمة بهدوء ومهنية".

وكان المنتخب الألماني، تغلب على آيسلندا 4-0، أمس الأربعاء، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

المصدر: وكالات

كوورة

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