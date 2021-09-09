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الدفاع المدني يحتفل بتخريج الدورة التأهيلية للضباط

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الدفاع المدني يحتفل بتخريج الدورة التأهيلية للضباط الدفاع المدني يحتفل بتخريج الدورة التأهيلية للضباط
رعى مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، حفل تخريج دورة «أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط» الـ«50» لـ«132» متدربا من الضباط والخريجين، من مختلف التخصصات العلمية.

ونقل مدير عام الدفاع المدني، تهنئة وزير الداخلية للخريجين، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب الدفاع المدني، من اهتمام ودعم غير محدود.

وهنأ الفريق العمرو، الخريجين بالنجاح، مطالبا بالحرص على الاستفادة من العلوم والمعارف والخبرات، التي حصلوا عليها في أداء المهام المنوطة بهم، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة من معدات وآليات، لتنفيذ وتعزيز أعمال الدفاع المدني، وتنمية وتطوير قدراتهم في مجال أعمال الدفاع المدني، وصقل معارفهم وخبراتهم العملية في جميع المجالات.


الوطن السعودية

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